Galati Mamertino – Anche i giocatori del Città di Galati sono intervenuti, per rimuovere l’acqua copiosa che ha allagato ieri pomeriggio il Centro Commerciale Parco Corolla di Milazzo, dopo i fortissimi temporali che hanno provocato danni ingenti anche nella zona di Barcellona Pozzo di Gotto e Terme Vigliatore.

Il Città di Galati doveva partire direzione Lipari, per disputare il match dell’undicesima giornata del Campionato di Prima Categoria Girone D contro la formazione locale e difendere il primato in classifica in solitaria, conquistato Domenica scorsa grazie al successo contro la Sfarandina. Le avverse condizioni atmosferiche hanno bloccato la squadra galatese a Milazzo (il Città di Galati doveva salire sull’aliscafo nel pomeriggio di ieri e ora raggiungerà direttamente in mattinata la cittadina delle Isole Eolie).

La formazione galatese ha dimostrato di essere “capolista” anche nelle avversità, aiutando gli altri volontari e gli inservienti a liberare la galleria e i diversi negozi dall’acqua copiosa. I giocatori del Città di Galati in mattinata partiranno alla volta di Lipari, per giocare un incontro importantissimo per le sorti del Campionato, avendo dimostrato di essere pronti ad aiutare gli altri.