Condrò – La nuova scuola dell’infanzia di Condrò è una realtà. Verrà inaugurata mercoledì 7 Dicembre alle 10.30 la nuovissima struttura che recentemente è stata oggetto di un’importante opera di restyling.

La nuova Scuola sarà titolata al piccolo Giuseppe di Matteo, vittima di mafia.

Per l’occasione il Sindaco Giuseppe Catanese ha invitato Piero e Pasquale Campagna, fratelli della giovane Graziella ammazzata da Cosa Nostra a Villafranca il 12 dicembre 1985. Alla mattinata parteciperanno anche i giovani studenti condronesi che frequentano la scuola dell’Infanzia e la Scuola Primaria.

“Si tratta di un traguardo molto importante per il nostro Comune. -ha dichiarato il Sindaco Giuseppe Catanese- La scuola infatti è il campo dove si seminano quegli ideali e quei valori che forgiano le donne e gli uomini del domani. In questo senso l’intitolazione dei locali al piccolo Di Matteo diventa un’occasione per trasmettere ai nostri bambini la memoria di ciò che è accaduto e un monito affinché non accada più; così anche la presenza dei fratelli Campagna, con i quali ricorderemo la giovane Graziella.”