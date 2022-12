Santa Lucia del Mela – L’eccezionale ondata di maltempo che ha colpito la zona tirrenica della Sicilia non ha risparmiato il Comune di Santa Lucia del Mela.

Qui infatti numerose frane e smottamenti hanno interessato la Strada Provinciale 65, esattamente nel tratto vicino al parco giochi (salita verso il Santuario) e in diverse strade comunali. In particolare, secondo quanto riportato dalla Protezione Civile, è crollato un muro lungo la strada provinciale, lasciando isolate alcune famiglie.

L’Amministrazione Comunale guidata dal Sindaco On. Matteo Sciotto ha subito attivato il COC (Centro Operativo Comunale). A breve giro sono “stati eseguiti i primi interventi per mettere in sicurezza la viabilità e permettere l’accesso a diverse famiglie rimaste isolate.” L’Amministrazione fa sapere che nella giornata di domani continuerà l’opera di verifica e gli accertamenti ai danni. Verranno inoltre programmati gli interventi necessari. “Un ringraziamento -concludono dall’Amministrazione- particolare ai volontari del nostro gruppo comunale che prontamente, già dal pomeriggio, sono stati sui luoghi a monitorare la situazione e segnalare le criticità.”

A San Pier Niceto è stato invece prontamente rimosso l’albero caduto lungo la via Senatore Pitrone. Una piccola frana invece ha interessato una strada sita in località Grazia.

Situazione tutto sommato sotto controllo a Spadafora. Qui molti tombini sono saltati, così come alcune piccole frane e smottamenti hanno interessato strade secondarie.

Pace del Mela è stata interessata in modo più forte dagli eventi calamitosi. Una frana ha interessato la zona di Mandravecchia\Torrecampagna. Nella frazione di Giammoro invece molti tombini risultavano divelti.

Anche a San Filippo del Mela non si rilevano grossi danni a parte qualche piccola frana e qualche invasione di acqua.