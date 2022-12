La pioggia incessante concede finalmente una tregua a Milazzo e le squadre di intervento accelerano la loro opera. Si pronunciano ingenti danni su tutto il territorio comunale.

A cause del crollo del tetto di un’abitazione in vico dei Lillà, dove sarà eseguito un sopralluogo, una famiglie di tre persone è stata evacuata e sarà ospitata presso una struttura ricettiva. A lieto fine la disavventura di sei studenti, due insegnanti e due collaboratrici scolastiche, tutti rimasti bloccati all’interno dell’Istituto d’Arte di Via Gramsci. Finalmente in serata hanno potuto fare ritorno alle rispettive abitazioni.

Intorno alle 19, in Via Tommaso De Gregorio, un’ambulanza in missione per il soccorso di un infartuato è rimasta bloccata sull’asse viario a causa dell’acqua alta. I sanitari sono stati presi a bordo da volontari con fuoristrada e condotti dalla persona in pericolo di vita che ha potuto così ricevere una prima assistenza. Successivamente, il paziente è stato preso a bordo del pick up, insieme ai sanitari, fino all’ambulanza e quindi la corsa in ospedale per salvargli la vita.

Decine gli automobilisti soccorsi dopo essere rimasti bloccati a bordo delle loro vetture. In particolare, una signora è stata soccorsa dopo essere rimasta impantanata sulla litoranea di Ponente. E’ stata raggiunta e messa al sicuro. Molti i cantinati allagati, diverse le strade che sono rimaste al buio, come via Migliavacca, via Ciantro e via Gramsci.

Molti i cantinati allagati. In particolare, una signora è stata soccorsa dopo essere rimasta impantanata sulla litoranea di Ponente. E’ stata raggiunta e messa al sicuro. Con l’arrivo delle idrovore, si è subito cercato di intervenire presso le cabine elettriche.

Il Comune ha reso nota la situazione della viabilità in entrata e uscita da Milazzo. In atto sono impraticabili la Panoramica di Levante, la via XX Luglio, le via San Paolino e Ciantro, via San Papino, via Rio Rosso e nella Piana diverse strade di collegamento ed in particolare via Santa Marina, Orgaz e Bastione. Massima attenzione anche per chi deve percorrere l’asse viario. Viene comunque raccomandato di percorrere le altre arterie in atto aperte, con grandissima attenzione perché potrebbero esserci delle buche non verificate. Si ribadisce l’invito a non uscire di casa se non strettamente necessario.