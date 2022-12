Valle del Mela – Il violento nubifragio che sta flagellando la zona Tirrenica ha creato ingenti danni anche nella Valle del Mela.

La bomba d’acqua non ha risparmiato il Parco Corolla. Come si evince dai video pubblicati sulla nostra pagina facebook anche il centro commerciale più grande della provincia è stato fortemente colpito dal nubifragio. L’acqua ha invaso completamente l’esterno, arrivando fino all’interno nella galleria dei negozi.

Danni anche a San Pier Niceto. A causa delle forti piogge e del vento lungo la via Senatore Pitrone una grossa porzione di un albero è caduta lungo la carreggiata. Sul posto è immediatamente intevvenuto il personale preposto per limitare le criticità. Il Sindaco Domenico Nastasi fa sapere che sia lui che gli Assessori e “la Polizia municipale coordinata dall’Isp. Nastasi e l’Ing. Michele Venuto (dipendente comunale) ed alcuni Consiglieri Comunali, in stretto contatto con il Responsabile dell Area Tecnica Arch. Pasquale Salvo, stanno monitorando tutte le criticità presenti sul territorio.” Il Primo Cittadino inoltre invita “la cittadinanza stante le avverse condizioni meteorologiche a rimanere dentro casa e ad effettuare spostamenti solo per ragioni di comprovata emergenza.” Anche il torrente Canalicchio, nella frazione di Mendoliere, è in piena, ma la situazione al momento è sotto controllo.

A Pace del Mela al momento la strada di Bagnara risulta chiusa al traffico. L’Amministrazione fa sapere che i tecnici e diversi operatori esterni stanno monitorando il territorio, sistemando i tombini sollevati ed intervenendo sulle criticità che man mano verranno segnalate. Intanto invitano “la cittadinanza alla massima prudenza ed a limitare gli spostamenti non strettamente necessari vista la quantità di pioggia che continua a cadere.” Una frana ha interessato la zona di Torrecampagna e Mandravecchia. Disagi anche a Giammoro.

A Torregrotta risulta allagato il sottopassaggio all’incrocio tra via Nazionale e via XXI Ottobre, che collega la frazione di Scala al centro citta