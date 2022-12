Il Ponte che sovrasta il Torrente Mazzarrà sulla litoranea di Terme Vigliatore, tra Marchesana e Cannotta, ha ceduto a seguito del forte temporale che si è abbattuto sul territorio. Fortunatamente non si registrano feriti.

A Barcellona Pozzo di Gotto il nubifragio non ha risparmiato nemmeno l’Ospedale nuovo “Cutroni Zodda”. A Milazzo disagi e allagamenti presso il Parco Corolla, all’interno e all’esterno.

Paura nel quartiere barcellonese di Sant’Antonio, dove sono intervenuti gli abitanti del posto con mezzi propri e ruspe per fronteggiare il fango che veniva giù dalla Saia Ceraolo. Gli abitanti del quartiere hanno rivissuto l’incubo della tremenda alluvione del 2020.

Frane anche sul territorio di Castroreale. Le Contrade Serro Murga e Crupi praticamente in ginocchio, Porticato in difficoltà. Frana sulla Sp 85. A Monforte San Giorgio, presenza di alcune microfrane sulla SP60. Frana anche in contrada Rosa nel Territorio di Terme Vigliatore che ha seriamente compromesso una strada.