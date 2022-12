Il nubifragio che ha preso di mira il comprensorio di Barcellona Pozzo di Gotto – Milazzo ha causato panico e danni, oltre che disagi piuttosto evidenti. Impressionante la quantità di pioggia caduta per tutto il pomeriggio fino a sera.

Tante le richieste di aiuto e gli interventi. Situazione critica a Barcellona Pozzo di Gotto e Milazzo per allagamenti in abitazioni. Nella città del Longano, interrotta la SP 82 dopo il bivio per Acquaficara. Impraticabile la Via Onorevole Recupero, tra Portosalvo e Fondaconuovo, trasformatasi in un fiume in piena. A Oliveri, sono crollate parti di cornicione di una scuola con i volontari di Protezione Civile che sono dovuti intervenire sul posto. A Barcellona Pozzo di Gotto richieste di aiuto per un’anziana rimasta intrappolata nella sua abitazione con il fango che aveva preso il sopravvento sulla casa.

A Milazzo, intorno alle 19, i volontari hanno messo in sicurezza gli automobilisti nella Via Kennedy, completamente allagata. A Terme Vigliatore è stata rintracciata una donna che si trovava con la sua auto sul Lungomare, nei pressi di un ponte. Il fratello aveva chiesto aiuto, lanciando l’allarme alla Soris. Acqua e fango nell’abitacolo, incolumi gli occupanti del mezzo. Volontari sul posto per l’assistenza.

A Tripi, portati in sicurezza dai volontari una madre e due bambini a bordo di un’auto impantanata nel fango. A Milazzo si sono resi necessari i soccorsi per studenti e insegnanti di una scuola. Auto impantanata nel fango anche sulla litoranea tra Barcellona e Milazzo. Allertati i Vigili del Fuoco.