“La situazione non è bella”. Esordisce così nella sua diretta Facebook il sindaco di Rodì Milici, Eugenio Aliberti. Il primo cittadino ha pregato la popolazione a rimanere a casa, spiegando che le pale meccaniche sono già in azione per rimuovere le frane e liberare le macchine nel Torrente.

Diverse frane tra Rodì e Milici. “Non vi muovete, vi prego. Prestate massima attenzione”, ha concluso il primo cittadino.

Il Sindaco di Mazzarrà Sant’Andrea, Carmelo Pietrafitta, ha pregato la popolazione a rimanere a casa. Nella culla dei vivai si sono verificati numerosi e importanti allagamenti e qualche crollo.

In questo preciso momento, continua a piovere forte su tutto il territorio.