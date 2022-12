Un violento temporale sta interessando la Città di Barcellona Pozzo di Gotto e i comuni limitrofi. Secondo i meteorologi, è attivo l’effetto Alcantara, lo stesso che causò l’alluvione del 22 novembre 2011.

Al momento un nubifragio sta interessando la zona. Allagati i sottopassi in città, allagamenti nella Via Onorevole Recupero, che collega Portosalvo a Fondaconuovo. L’arteria è impraticabile. Allagamenti anche in altre zone, tra cui Calderà e la Via del Mare. Allagate anche diverse abitazioni. Il Club Radio CB di Protezione Civile ha allertato la popolazione, invitandola a rimanere all’interno delle abitazioni.

Non destano, al momento, preoccupazione le condizioni del Torrente Longano.

Allagamenti si registrano anche a Tonnarella di Furnari e Terme Vigliatore. A Furnari, l’allagamento di un sottopassaggio ha causato problemi agli occupanti di un’auto in transito. Allagato il Ponte Termini tra Barcellona e Terme, frane si registrano nella zona di Rodì. Allagamenti anche a Milazzo, a San Pietro, Ponente e nella zona di Villaggio Grazia. Transito interrotto nella zona di San Paolino.

Il Sindaco di Castroreale, Giuseppe Mandanici, “considerato il maltempo che in queste ore si sta abbattendo sul territorio comunale”, ha invitato la cittadinanza a segnalare tempestivamente le eventuali emergenze e criticità rilevate a qualunque titolo e/o a segnalare persone in difficoltà così da poter intervenire tempestivamente. “Oltre che attraverso i canali social – aggiunge il giovane primo cittadino – potete contattare l’amministrazione comunale a questo numero: 345.2208715”.