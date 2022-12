Si è svolta ieri mattina presso la sala Giunta del comune di Villafranca Tirrena, la presentazione ufficiale del progetto “Missione Umanitaria Sri Lanka World volunteer”.

Presenti i Volontari dell’associazione Villafranca Giovane, il sindaco Giuseppe Cavallaro, il Vicesindaco Nino Costa, il Presidente di Poseidon Marco Leonardi, Padre Massimo Rettore del Santuario Ecce Homo di Calvaruso e Padre Fernando Sachitha.

Il progetto nasce dal desiderio dei Volontari di Villafranca Giovane e Poseidon e Sporting Club Villafranca di diventare “Volontari del Mondo”, impegnandosi concretamente con una missione umanitaria. Il progetto trova la condivisione ed unione dei Frati Francescani del TOR del Santuario di Calvaruso e in particolar modo di Padre Fernando Sachitha, che sarà la guida spirituale ed il punto di riferimento per la Missione a partire dal mese di gennaio 2023 con azioni concrete sul territorio. Un progetto cresciuto dal cuore, una missione – ha detto Padre Fernando – realizzare una missione e portare i giovani a fare una bella esperienza. Scenderemo campo per dare un aiuto concreto al popolo Sri Lankese.

Il progetto benefico parte con la prima iniziativa dei Panettoni Solidali. Ma è solo l’inizio di un lungo percorso – ha detto il vice sindaco, Nino Costa -. Voglio ritornare in queste terre dimenticate. Sono andato in Madascar durante il mio viaggio di nozze dove ho toccato con mano la povertà. I bambini di tutto lo Sri Lanka vivono in situazioni terribili. Mi sono ripromesso che tornerò in quelle terre dimenticate, da volontario. Con Padre Massimo e Sachitha abbiamo condiviso questa iniziativa e, Panettone solidale, sarà un inizio di un lungo percorso.

Entusiasta il sindaco Giuseppe Cavallaro che, nel suo intervento dichiara di essere felice di questo impegno nobile che si mette in campo insieme ai frati Francescani.

Il Panettone Solidale è disponibile con il contributo di 25 euro. È possibile scegliere il gusto preferito con la certezza di gustare un ottimo panettone artigianale. Due sono i punti di raccolta a partire dal 5 dicembre: il CAG “Fabrizio Ripa” – Via S. Quasimodo, 33 Santuario Gesù Ecce Homo – Calvaruso. Per qualsiasi informazione è possibile chiamare il numero: 3477604595.

L’obiettivo è creare un ponte solidale di collegamento tra la Sicilia, in particolare Villafranca Tirrena, e lo Sri Lanka. Con un’unica visione condivisa portare aiuto e sostegno al popolo Sri Lankese attraverso la formazione scolastica dei bambini, la distribuzione di cibo e di beni di prima necessità.