Tortorici – Si è aperta ufficialmente la finestra di mercato del mese di Dicembre e, tra le formazioni di Prima Categoria, hanno operato interessanti movimenti di mercato le squadre di Tortorici e Orlandina, che militano entrambe nel Girone C del torneo.

Il Tortorici, che si trova attualmente in ultima posizione in classifica con 4 punti, si è rinforzato con gli innesti dell’attaccante Salvatore Montalbano e del centrocampista Sebastiano Vicario. Montalbano è un forte attaccante palermitano, con un curriculum di tutto rispetto e tanti gol segnati nei tornei dilettantistici siciliani. Vicario, invece, è un centrocampista classe 1986, ex Città di Galati (compagine al momento in testa alla classifica nel Girone D) e ha vestito anche le maglie di Nasitana e Longi.

L’Orlandina, all’ottavo posto in classifica con 9 punti, ha ufficializzato l’ingaggio di Nunzio Lombardo, centrocampista classe 1994 che proviene dal Città di Mistretta, formazione che sta disputando il Campionato di Promozione. In passato Lombardo ha indossato anche le maglie di Mamertina, Umbertina e Rocca, e adesso farà parte della rosa a disposizione di mister Peppe Laurà. Proprio in questo turno è previsto il derby tra Orlandina e Tortorici, e le due compagini potranno già schierare i nuovi acquisti.

Nel Girone D è molto attivo il Sinagra, che ha operato ben 5 operazioni di mercato, per sopperire alle numerose assenze, soprattutto nel reparto difensivo. A vestire la casacca giallorossa torna l’esperto Tonino Leone, classe 1971, che ha militato nelle fila di Tiger Brolo, Capo d’Orlando, Due Torri e Sfarandina. Sono stati poi ufficializzati dal Sinagra il difensore centrale Martin Starvaggi, il terzino destro Francesco Spinella, lo juniores classe 2005 Tiziano Cottone, difensore centrale, e il fratello Federico Cottone del 2001, l’anno scorso in forza alla Santangiolese.