Capri Leone – L’Amministrazione Comunale di Capri Leone, riprendendo le parole del Sindaco Bernadette Grasso, ricorda la Giornata Internazionale delle persone con disabilità, ribadendo la sensibilità verso tale tematica.

“Ognuno merita il riconoscimento della propria dignità, solo così potremo vedere orizzonti laddove altri stabiliscono confini – dichiarano gli amministratori -“. Il primo cittadino Grasso, invece, aggiunge: “Garantire loro gli stessi diritti, le stesse opportunità e, dunque, riconoscere la dignità (al pari di chiunque) è un dovere civico e istituzionale. Occorre farlo tutti i giorni dell’anno, non solo oggi.

Noi come Unione dei Comuni dei Nebrodi, formata anche dai paesi di San Salvatore di Fitalia e di San Marco d’Alunzio, abbiamo attivato a proposito il progetto “Tutti Inclusi” per lasciare questa impronta. Insieme dobbiamo contribuire in ogni ambito sociale affinché, con azioni costanti e tangibili, si possa superare ogni forma di discriminazione e di esclusione”.

La Giornata Internazionale delle persone con disabilità è stata istituita dall’ONU il 3 Dicembre del 1981; secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) almeno un miliardo di persone, il 15% della popolazione globale, è in condizione di disabilità, e in Italia si stima che siano circa 3 milioni e 100 mila le persone con gravi limitazioni.

Il tema scelto per la Giornata 2022 è il ruolo dell’innovazione e delle tecnologie nel favorire la piena inclusione nella società, migliorando per esempio l’accesso alla salute, all’istruzione, al lavoro, a una vita il più possibile autonoma. Molte sono le iniziative, previste in Italia in occasione della Giornata delle persone con disabilità, tra le quali si segnalano quelle del Ministero della Cultura, del Consiglio Nazionale delle Ricerche e della Sovrintendenza di Roma.