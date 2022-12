Rometta – Sono 18 i Comuni che negli ultimi tre anni sono riusciti ad approvare i propri bilanci nei termini di legge. Tra essi spiccano anche Rometta e Santa Lucia del Mela.

Per loro verranno assegnate delle risorse aggiuntive erogate dall’Assessorato alle Autonomie Locali e alla Funzione Pubblica.

Un milione di euro ripartiti ai 18 comuni, proporzionalmente alla popolazione. Per quanto riguarda Rometta si tratta € 21.173,30, mentre per Santa Lucia 14.686,09€.

Tra i 18 premiati anche Malfa, Messina, Novara di Sicilia, Rodì Mili, San Marco d’Alunzio, San Piero Patti e Ucria. In tutto in Sicilia ci sono 391 comuni. Tra essi solo 18 sono riusciti ad approvare i bilanci in tempo e godere quindi della premialità.

“Questo importante risultato, -commenta l’avv. Nicola Merlino Sindaco di Rometta- che permette una sana e trasparente programmazione, con la conseguente approvazione del Peg nei primissimi giorni di gennaio dell’esercizio finanziario di riferimento, si traduce anche nell’assegnazione di risorse aggiuntive erogate dall’Assessorato alle Autonomie Locali e alla Funzione Pubblica.

(D.D.G. n. 600 del 29 11.2022). Mi preme sottolineare che nei 18 comuni siciliani (sic!) vi sono anche i comuni che hanno approvato i bilanci nei termini assegnati “ivi comprese le eventuali proroghe disposte”, mentre il comune di Rometta ha sempre approvato i bilanci di previsioni nel mese di dicembre dell’anno precedente all’esercizio finanziario cui si riferisce il relativo bilancio. Non mi sembra molto equa a ben vedere pertanto la norma e la distribuzione delle risorse economiche.”

Il Sindaco di Rometta fa sapere inoltre che “nella stessa giornata (29.11.2022) abbiamo attestato e comunicato la quantità della raccolta differenziata dei R.S.U. che abbiamo raggiunto nell’anno 2021: 87,59%.

Anche per il 2021 ci attesteremo, pertanto, anche in questo importantissimo servizio, fra i primissimi comuni siciliani, come ormai è nostra costante abitudine.”

Insomma che Rometta sia un comune virtuoso lo dicono i fatti ed i numeri. A proposito di fatti c’è un altro aspetto che c’è la pena evidenziare, ovvero che qui l’Amministrazione Merlino non ha aumentato l’indennità di carica né al Sindaco, né alla Giunta, nè al Presidente del Consiglio. “A Rometta -sottolinea Merlino- nessun aumento dell’indennità di carica del sindaco, della giunta e del presidente del consiglio comunale, resa possibile da una recente legge dello Stato ed applicata da non pochi amministratori comunali, ad incominciare dagli amministratori del comune di Messina.”

A Rometta avviene l’opposto: l’Amministrazione infatti, già dal suo insediamento, ha pensato bene di ridurre le indennità di carica d 50%. Tradotto in termini spiccioli significa un risparmio annuo di 60 Mila euro circa che diventano 600 mila in 10 anni di amministrazione. Soldi che, com’è noto, vengono utilizzati per progetti rivolti alle fasce deboli della popolazione.

“Anzi, si continua ad effettuare, -continua Merlino – la riduzione del 50% di detta indennità, che già solo secondo i parametri preesistenti al recente possibile aumento, implica un risparmio annuo di oltre € 60.000,00, come è noto, anche questa, nostra consolidata abitudine. In 10 anni della nostra amministrazione, saranno lasciati nelle casse comunali, quindi, oltre 600.000,00 euro ed utilizzati per la parte più debole della nostra comunità con vari strumenti. Per quanto mi riguarda la mia indennità lorda di carica, come si evince dal CUD 2022 relativo all’anno 2021, è stata di € 16.565,88; Ritenuta IRPEF: € 6.295,03; Addizionale reg.: € 203,76; Addizionale com. : € 132,53; Indennità annua netta per il 2021: € 9.934,56. Pertanto, una indennità di carica mensile, pertanto la mia, al netto di € 827,88 euro mensili (meno di un ex contrattista comunale che lavora 20 ore settimanali).”