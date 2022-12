Sarà un sabato instabile e con la minaccia di temporali. La Protezione Civile Regionale ha diramato un avviso di allerta meteo gialla per la giornata di oggi.

Sono previste precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, specie sui settori tirrenici e ionici, con quantitativi da deboli a moderati, fino a puntualmente elevati sui settori nord-orientali

Isole Eolie: cielo irregolarmente nuvoloso, con temporanei addensamenti, ma bassa probabilità di pioggia, dal pomeriggio ampie schiarite

Le temperature saranno in generale e sensibile rialzo nei valori minimi. Venti forti di Scirocco, con raffiche di burrasca, in attenuazione. Per quanto riguarda i mari, molto mossi tutti i bacini, tendente ad agitato dalla serata lo Ionio.