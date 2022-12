Pace del Mela – Cavalcavia della strada di Malapezza a Pace de Mela. Sulla questione interviene il deputato di Sicilia Vera e Sindaco di Santa Lucia del Mela on. Matteo Sciotto.

L’onorevole ha infatti inviato una interrogazione urgente al Presidente della Regione renato Schifani e all’assessore regionale alle Infrastrutture Alessandro Aricò. Il riferimento è proprio alle problematiche legate al sequestro del Cavalcavia n. 6 – Strada Comunale Malapezza, km. 34+951, che ricade nel territorio del Comune di Pace del Mela.

“Come si ricorderà, – scrive l’On. Sciotto- il cavalcavia è stato posto sotto sequestro nell’ambito del Procedimento Penale nr. 1981/20 R.G.N.R. Mod. 21 attivato dalla competente Autorità Giudiziaria. Con apposita ordinanza del 03.05.2021, il Comune di Pace del Mela ha chiuso la strada al transito veicolare e pedonale, provocando prevedibili quanto nefaste ricadute negative sia sulle attività commerciali e produttive che sui cittadini che quotidianamente percorrono detto cavalcavia.

Ritengo – conclude Sciotto- che, dopo 18 mesi, sia giunto il momento di intervenire urgentemente e mettere in sicurezza il cavalcavia. “

L’esponente di Sicilia Vera ha quindi chiesto al Governo Regionale di intervenire, in modo celere, affinchè vengano poste in essere le iniziative necessarie affinché vengano effettuati i lavori necessari sul Cavalcavia. “A tal fine – puntualizza il Sindaco di Santa Lucia de Mela- ho chiesto al Governo Regionale di porre celermente in essere tutte le opportune azioni amministrative affinché si giunga celermente alla riapertura del Cavalcavia ponendo fine al grave disagio che i soggetti economici e i cittadini ingiustamente patiscono.”