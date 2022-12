“Soffice come un Sorriso” è un progetto che vuole realizzare e proporre, nella giornata di oggi 3 dicembre giornata importantissima dedicata alle persone con disabilità, un evento ludico e di valorizzazione territoriale, che offrirà alla cittadinanza un momento di animazione territoriale e di aggregazione sociale, sensibilizzando i cittadini sul tema della Clownterapia e sul tema dell’inclusione, ed al contempo una opportunità per sostenere, attraverso la promozione de “Il Panettone Solidale”.

Il 3 e 4 dicembre, infatti, si celebrano i diritti delle persone con disabilità e proprio in questi giorni la “Teniamoci Per Mano Onlus” insieme a “Tre Marie” scenderà in piazza per aiutare tutti i bambini con disabilità! Come?

Attraverso la vendita dei panettoni solidali! Infatti il ricavato della vendita dei panettoni sarà usato dall’associazione per costruire aree gioco destinate ai bambini con disabilità. Perché i nasi rossi non devono e non possono esistere limiti. Quindi tutti i bambini hanno diritto a salire su un’altalena e volare verso i loro sogni.

In questi due giorni intensi saremo affiancati – dichiara la Responsabile del Distretto di Clownterapia di Messina, Antonella Carrini – dai “volontari per un giorno” è un’iniziativa nata per avvicinare quanta più gente disponibile e aperta all’altruismo a vedere con i propri occhi come agisce la nostra associazione e quanto può essere bello donare un sorriso. Perciò ringrazio ognuno di voi per aver donato amore puro. Vi ringrazio per essere oggi con noi e per questo sono felice di battezzarvi “Ambasciatori del Sorriso”. L’obiettivo generale e quello di creare un mondo più solidale ed inclusivo, attraverso il valore universale, comunicativo e terapeutico del sorriso, diffondendo così messaggi di pace e d’amore verso il prossimo, nello specifico invece, quello di promuovere e far conoscere il valore terapeutico/artistico della figura del clown, con l’obiettivo di trasmettere gioia, partecipazione, desiderio di contatto, reciproca conoscenza (attraverso giochi, sorrisi e abbracci).

Saremo felici di raggiungere questi obiettivi e cioè:

– promuovere il benessere dell’individuo a livello emotivo, sociale, fisico, intellettuale per raggiungere l’apoteosi di ognuno con il sentimento “dei sani valori morale”

– educare al sentimento ed all’affettività, rielaborando le emozioni vissute per rigenerare le proprie emozioni.

– sensibilizzare verso il concetto di diversità in un’ottica di rispetto reciproco.

Il 3 dicembre Teniamoci Mano Onlus scende in piazza piazza Don Bosco, presso l’istituto Zito dalle ore 10.00 alle 18.30 con attività ludico-ricreative, musica, palloncini e giochi dedicati ai bambini, anziani e persone con disabilità per l’inclusione attiva e partecipata, in collaborazione con il comune di Sant’agata Militello guidato dal Sindaco Mancuso persona sensibile e aperta alle belle realtà e l’assessore Ilaria Pulejo con l’assistente sociale Angelica Di Salvo.

Il 4 dicembre ad Oliveri grazie alla splendida collaborazione del giovane sindaco Francesco Iarrera e all’assessore Marco Crisafulli e il vicepresidente del consiglio comunale Vittoria Cardile dalle ore 10.00 alle ore 17.00.