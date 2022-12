San Marco d’Alunzio – Si svolgerà nel Comune di San Marco d’Alunzio, nel weekend tra il 9 e l’11 Dicembre, l’evento culinario “Il Gusto della Pecora Aluntina“, organizzato dall’Amministrazione, in collaborazione con Parco dei Nebrodi, Città della Montagna, Uno dei Borghi più Belli d’Italia e Regione Siciliana.

La tre giorni sarà caratterizzata dall’assaggio di ottimi piatti tipici, immersi nell’arte e nella bellezza del Borgo di San Marco d’Alunzio, e da tanto gusto, divertimento e cultura; le prime 20 persone, che compileranno l’apposito form di prenotazione alla manifestazione, saranno gli ospiti dell’evento, con lo slogan “Resta nel Borgo nel weekend” (si tratta di 20 posti letto offerti dall’Amministrazione).

Nel corso de “Il Gusto della Pecora Aluntina” si terranno il contest “Piatto tipico aluntino 2022” e il contest fotografico “Selfie alla Fontana“. Si parte Venerdì 9 Dicembre alle ore 18:30, con l’apertura della mostra “La tradizione dei pastori“, a cui seguiranno l’inaugurazione degli stand enogastronomici in Via Aluntina e l’apertura della Fontana “Divina Aluntium“, con l’assaggio del vino aluntino. Sabato 10 Dicembre in mattinata saranno organizzate visite guidate per il Borgo, mentre nel pomeriggio saranno riproposti gli stand enogastronomici e la Fontana “Divina Aluntium“.

Domenica 11 Dicembre alle ore 13:00 avverrà la proclamazione del “Piatto tipico aluntino 2022” e alle ore 16:00 si svolgerà la premiazione dei vincitori del sorteggio “San Martino nel Borgo“, altro evento culinario che si era tenuto in occasione dei festeggiamenti di San Martino.