Longi – Il Consiglio Comunale di Longi, riunitosi Mercoledì 30 Novembre in Sessione straordinaria, ha attuato diversi Debiti fuori Bilancio per pagamenti nei confronti di legali del Comune, che hanno difeso l’ente in alcuni procedimenti.

Nel particolare i Debiti fuori Bilancio, approvati con i 5 voti favorevoli dei Consiglieri di maggioranza presenti e 2 astenuti (i 2 componenti del gruppo di minoranza), si riferiscono al pagamento all’Avv. Bartolo Adalgisa nei procedimenti con il curatore fallimentare della Terme Appalti S.P.A. e contro la Società Tirrenia Appalti S.A.S., e al saldo all’Avv. Miceli Emanuele nel procedimento contro Serit Sicilia SPA.

Le somme, che verranno utilizzate per il pagamento di questi legali, ammontano a 1.903,20 euro, 10.600,30 euro e 4.660,43 euro; le spese troveranno imputazione sull’apposito capitolo del Bilancio Comunale dell’esercizio finanziario 2022. Le proposte sono state illustrate dalla Responsabile del servizio contenzioso Sig.ra Lazzara Maria, che ha richiamato l’istruttoria agli atti d’ufficio, confermando l’utilità dell’attività prestata dai legali a beneficio dell’ente comunale longese.

Il civico consesso di Longi ha anche discusso di altri 2 argomenti all’ordine del giorno: l’impegno a promuovere la sostenibilità energetico-ambientale nei Comuni siciliani, attraverso la costituzione di comunità di energie rinnovabili e solidali, e una variazione al DUP e al Bilancio di previsione 2022/2024.

Sulla proposta delle energie è intervenuto il Consigliere di minoranza Antonino Miceli, il quale ha proposto la possibilità di realizzare una centrale di produzione di energia a biomassa, pensando anche allo smaltimento dell’umido e attenzionando la gestione del patrimonio boschivo; pure il Presidente del Consiglio Gaetano Aldo Russo si è espresso in senso propositivo. Il punto è stato applicato con 5 voti favorevoli e 2 astenuti (la stessa votazione si è verificata anche per la variazione al DUP e al Bilancio). Le variazioni riguardano la sottoscrizione del nuovo CCNL, le somme di spettanza dell’ente a seguito della definizione di alcuni giudizi legali, progetti legati al PNRR, un focus su digitalizzazione e consequenziale potenziamento di struttura e risorse.