Spadafora – Saranno due i progetti che l’Amministrazione Comunale di Spadafora porterà avanti nell’ambito della democrazia partecipata.

A votazione concluse i cittadini spadaforesi hanno deciso di premiare due progetti. Il primo, quello più votato, riguarda un impianto di videosorveglianza che verrà istallato al cimitero. Il progetto era stato presentato da Valentina Coppolino (ne abbiamo parlato qui).

Il secondo progetto più votato invece, con 179 preferenze, riguarda l’addobbo natalizio, con luminarie, presentato dall’associazione socio culturale ricreativa 19 Marzo 1860. Il Natale spadaforese quindi di riempirà di luci e colore, per creare un’atmosfera davvero magica. Adesso spetta all’Amministrazione guidata dalla Sindaca Tania Venuto far seguito a queste iniziative.

Molto soddisfatti tutti i componenti dell’ associazione socio culturale ricreativa 19 Marzo 1860 a cominciare dal Presidente Pietro Aprile. “Siamo soddisfatti come associazione -ha dichiarato Aprile- che la nostra proposta è andata avanti.” Il Presidente spiega che l’iniziativa nasce dal fatto che negli anni passati, a causa della pandemia, il Natale non aveva avuto un tono molto acceso. Per questo motivo “abbiamo pensato di proporre in occasione delle festività natalizie, l’Illuminazione del corso del Corso Umberto I°, di Piazza Castello, del parco giochi, delle chiese, delle frazioni, e all’inizio e alla fine del paese. Questo per creare un ambiente confortevole ma soprattutto con il corso illuminato, per dare una veste festosa ai negozi.” Secondo l’associazione potrebbe questa diventare l’occasione per invogliare i comuni vicini a passare quale ora di permanenza a Spadafora. “Un plauso -conclude Aprile- alle altre associazioni e persone singole che hanno partecipato con le loro proposte, che sia un inizio di collaborazione tra associazioni e persone singole per il solo ed esclusivamente interesse sociale del nostro paese.”

Soddisfatta anche la Sindaca Tania Venuto: “Quest’anno la democrazia partecipata ha riscosso molto successo. Infatti sono pervenute 8 idee progettuali da parte di associazioni e liberi cittadini. Si darà seguito alle prime due idee progettuali che hanno ricevuto maggior numero di voti, per come definitivo tramite delibera di giunta. Colgo l’occasione per complimentarmi con tutti per aver partecipato e a tutti i cittadini che hanno espresso la loro preferenza.”

I progetti che erano stati presentati erano 8 ed in particolare l’associazione Pro Loco, con Presidente Salvatore Currò, aveva presentato un progetto per la fornitura di 4 pensiline che ha ricevuto 4 voti. Sempre Salvatore Currò aveva chiesto anche la fornitura di 16 panchine e cestini. Quest’ultima proposta ha ricevuto 21 voti. “U scrusciu du mari” presieduta da Tommaso La Macchia voleva valorizzare parti del borgo di San Martino attraverso creazione di murales. Questa proposta ha ricevuto 136 voti. Un intervento per il miglioramento decorativo a misura di bambino per l’Asilo Nido invece è l’idea proposta da Jessica Bottaro. Ha ricevuto 84 voti. A raccogliere 63 preferenze la proposta dell’associazione Banda Musicale presieduta dal Geom. Antonino Scibilia che aveva presentato invece “Strumentando la banda”. Infine il Movimento Cristiano laboratori aveva proposto una gita a Caltagirone per anziani che ha ricevuto 2 voti.