Un monito forte, deciso, vibrante. Da Barcellona Pozzo di Gotto si leva alta la voce di protesta di un intero comprensorio che invoca a pieni polmoni di riavere indietro il “suo” ospedale funzionante a pieno regime e, soprattutto, pronto ad affrontare la fase dell’emergenza-urgenza h24 e non a orari prefissati come fosse un ufficio qualunque.

CITTA’ E COMUNI VICINI UNITI SOTTO UN UNICO SLOGAN

Quasi quattromila persone in piazza hanno urlato che “Il Cutroni Zodda non si tocca”. C’erano l’Amministrazione di Barcellona Pozzo di Gotto, il Consiglio Comunale, i sindaci del Distretto Socio Sanitario D28, c’erano i deputati regionali Galluzzo e Leanza, c’era la Chiesa presente con parroci, sacerdoti e le Figlie di Maria Ausiliatrice. C’erano i sindacati e le associazioni. Tante, tantissime. Ma soprattutto c’erano i giovani. Gli studenti che hanno scandito slogan, manifestato convintamente. E anche i bimbi delle elementari e delle medie con i loro striscioni i loro teneri sorrisi. Forse non sanno ancora che il futuro sono loro, ma una Barcellona Pozzo di Gotto che sappia difendere il suo domani parte proprio da qui. Da loro.

Barcellona ha urlato e sfilato da Piazza Duomo al Cutroni Zodda con passione, rabbia, consapevolezza. Con la ferma convinzione che il diritto alla salute sia la cosa più sacra e più alta di tutti. Che il valore della vita è un dono da tutelare a ogni costo. In questo caso, tutelando il proprio ospedale. E proprio alla recinzione del presidio ospedaliero i tifosi Igeani Vecchia Guardia hanno affisso uno striscione emblematico: insomma, Barcellona Pozzo di Gotto è tutta qui, unita più che mai.

VOCI DAL CORTEO

“Barcellona è sempre presente e risponde con forza a quello che possiamo definire l’assassinio di un ospedale e noi abbiamo intenzione di farlo resuscitare a tutti i costi”, ha affermato deciso il sindaco Pinuccio Calabrò.

“L’Ospedale di Barcellona non va toccato. La nostra azione non si fermerà qui. A Castroreale abbiamo avuto già la soppressione del 118 e penalizzare questo ospedale che, in ottica comprensoriale, è fondamentale non si può accettare”, afferma il sindaco della vicina Castroreale, Giuseppe Mandanici.

“L’Ospedale di Barcellona – afferma il sindaco di Mazzarrà Sant’Andrea, Carmelo Pietrafitta – è ormai moribondo. Ci sono precise responsabilità. E’ un ospedale ormai ridotto a una RSA e noi dobbiamo dare risposte al territorio. Quasi 100 mila persone attendono la riapertura”.

“L’Ospedale va riaperto perché torni presidio di base. Il nostro interlocutore è l’Asp ma chiediamo alla Regione Siciliana di intervenire affinché l’Ospedale di Barcellona ritorni ad essere ospedale di base”., afferma Eugenio Aliberti, sindaco di Rodì Milici e presidente del Distretto Socio Sanitario D28.

Il Parroco di Portosalvo, Padre Vincenzo Otera: “Il diritto alla salute è qualcosa di essenziale, manifestiamo affinché tutta la popolazione abbia diritto a un nosocomio che si prenda cura delle persone”. Padre Josef Ellul gli fa eco: “La salute è un dono di Dio e dobbiamo avere il diritto di avere assistenza alla salute. Dopo la pandemia come possiamo parlare di chiusure di ambienti sanitari dove l’uomo ha il diritto di essere curato? La speranza è che il nostro impegno di oggi venga ascoltato”.

Salvatore Chiofalo parla di diritto sacrosanto sancito dalla Costituzione: “Siamo stanchi e indignati di essere imbrogliati dall’Asp e dal Governo Regionale. Andremo avanti con manifestazioni finché non avremo una sanità di prossimità degna di questo nome”. Gli fa eco Nunziante Rosania: “La gente non ce la fa più. In questa situazione di inefficienza e inefficacia avviene che giornalmente vi siano persone che perdono la vita anche per questioni che sarebbero risolvibili e questa è una condizione non più accettabile”.