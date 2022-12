Mirto – La Giunta Comunale di Mirto ha assegnato le somme per l’allestimento delle luminarie natalizie 2022, al fine di dare un’immagine vivace e gioiosa in occasione delle festività di Natale.

Verrà stanziata per le luminarie la cifra di 3.000 euro, dato che è intendimento dell’Amministrazione mirtese, in occasione delle prossime festività natalizie, di dare un’immagine gioiosa e vivace quanto mai necessaria, in questo momento di pandemia, in cui appare opportuno infondere un minimo di serenità allo spirito dei cittadini e dei visitatori.

La somma per l’allestimento luminarie nelle vie principali del paese verrà utilizzata per l’installazione e il montaggio delle stesse a perfetta regola d’arte, nel rispetto di tutte le attuali norme di sicurezza, e con la manutenzione degli arredi e delle luminarie natalizie nel centro urbano del Comune mirtese, nel periodo compreso tra l’8 Dicembre 2022 e il 7 Gennaio 2023.

Alla ditta individuata, per espletare questo servizio, verrà concesso in forma gratuita l’utilizzo dell’energia elettrica, e saranno a carico della ditta il montaggio e lo smontaggio delle luminarie, nonché tutta la certificazione di corretto montaggio seguendo la normativa vigente. Negli ultimi anni a Mirto sono state addobbate le vie e, in particolare, la Piazza principale con un albero luminoso e con luci di effetto scenografico; e nel 2022/2023 l’Amministrazione ha stanziato queste somme, per procedere all’allestimento di addobbi d’effetto nel centro storico del paese.