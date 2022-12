Aveva 40 anni e, dalla Romania, era giunta nel catanese, dove lavorava in un’azienda agricola. Separata, è madre di una bimba che vive nel paese di origine. Viveva in un casolare immerso nel verde, nelle campagne tra Belpasso e Paternò, al confine. Qui è stata trovata priva di vita, uccisa a colpi d’arma da fuoco, probabilmente un fucile.

I Carabinieri hanno avviato le indagini, al momento senza una pista privilegiata. Sono impegnati a sentire datore di lavoro e colleghi, conoscenti della donna. Cercano di ricostruire la sua vita, le sue frequentazioni, i suoi legami.

Sono stati proprio i colleghi a trovare il suo corpo senza vita in quel casolare. Erano andati a cercarla perché preoccupati per non averla vista giungere sul luogo di lavoro. Non ricevendo risposta, hanno deciso di entrare in casa. Quindi, la macabra scoperta. Sul posto sono subito arrivati i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Paternò e quelli del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Catania che hanno effettuato tutti i rilievi del caso e che indagano a pieno ritmo per risalire a un movente. Sul cadavere della donna sarà eseguita l’autopsia. FOTO: ARCHIVIO