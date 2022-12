Il Consiglio Comunale di Galati Mamertino, riunitosi in Sessione straordinaria e urgente Martedì 29 Novembre, ha attuato la modifica del Programma triennale delle opere pubbliche per il triennio 2022/2024 e dell’Elenco annuale 2022, riguardante la rifunzionalizzazione dell’edificio già destinato a Casa Albergo per anziani e di una porzione dell’edificio destinato a mercato coperto, per la realizzazione di una Scuola internazionale di cucina siciliana con annessa foresteria.

Il cambiamento si riferisce in particolare alla sostituzione della Scuola internazionale di cucina siciliana con una Scuola di cucina italiana per stranieri, al fine di creare quella che sarebbe la seconda Scuola di cucina italiana per stranieri in Italia, dopo quella di Castiglione d’Adda. La proposta è stata avanzata, come emendamento, dal Consigliere di minoranza Giuseppe Drago e tutti i Consiglieri Comunali si sono mostrati favorevoli all’accoglimento di questa idea, applicandola all’unanimità.

Il Consigliere Drago, nel corso dell’Adunanza Consiliare, ha affermato che la modifica dell’oggetto dell’intervento si è resa necessaria, in quanto la Scuola di cucina italiana per stranieri sarebbe la prima in Sicilia e la seconda in tutta Italia, mentre di Scuole di cucina siciliana ce ne sono già 48. “In tal modo si tratta di qualcosa di innovativo – dichiara Drago – e si potrà dare una svolta importante, come riconoscimento dovuto per l’importanza dell’enogastronomia nel nostro territorio. Inoltre si potrà riqualificare un’area, quale è quella della Casa Albergo per anziani, che è in totale abbandono”.

Il civico consesso ha anche approvato una variazione al Bilancio di previsione 2022/2024, con 7 voti favorevoli e 2 contrari (i 2 componenti del gruppo di minoranza). A questa proposta il Consigliere di maggioranza Carlo Vicario ha presentato un emendamento, determinato dalla ricezione da parte della Regione Sicilia di un finanziamento per l’acquisto di uno spazzaneve; il componente della maggioranza ha fatto notare che Galati Mamertino ha ottenuto il finanziamento, in quanto Comune capofila dell’aggregazione Galati-Longi. Il Sindaco galatese Vincenzo Amadore ha comunicato che dovrebbero arrivare ulteriori 20.000 euro per l’acquisto dello spazzaneve e ha ringraziato per questo contributo l’Ing. Cocina della Protezione Civile e il Presidente del Parco dei Nebrodi Dott. Barbuzza. L’emendamento è stato accolto favorevolmente da tutti e 9 i Consiglieri presenti, a differenza della votazione dell’intera proposta di variazione di Bilancio.

Il primo cittadino galatese Amadore ha poi comunicato ai Consiglieri la riattribuzione delle deleghe agli Assessori Comunali, attivate l’11 Novembre scorso. La Giunta Municipale rimane costituita da: Antonino Virgilio (Vice-Sindaco), Antonino Baglio, Rosalia Vicario e Andrea Carcione. “La rimodulazione delle deleghe è stata operata con l’intento di lavorare meglio – afferma Amadore – ed è stata effettuata, in seguito ad alcuni incontri con gli Assessori e i Consiglieri Comunali, per rilanciare l’attività amministrativa dopo un anno di mandato”.