Era accusato di abusi sessuali su alcune pazienti. Il gup del Tribunale di Marsala ha condannato il primario di Radiologia dell’Ospedale “Abele Ajello” di Mazara del Vallo a quattro anni e quattro mesi di reclusione. L’accusa aveva chiesto 5 anni e 8 mesi.

Per Roberto Caravaglios, 60 anni, il Gup ha disposto inoltre cinque anni di interdizione dai pubblici uffici e uno dalla professione medica. Sono tre le donne sulle quali sarebbero stati commessi abusi tra il marzo 2016 e il giugno 2020. Tutte si erano recate in ospedale per accertamenti diagnostici.

Le indagini sono state condotte dalla Squadra Mobile di Trapani a seguito della denuncia presentata da una delle vittime. L’Asp di Trapani è “responsabile civile”. Le tre donne, costituitesi parte civile, erano già state ascoltate in “incidente probatorio” dal giudice per le indagini preliminari. Alle tre parti civili – come riporta ANSA – rappresentate dagli avvocati Giacomo Frazzitta, Marilena Messina e Sebastiano Genna, il primario dovrà pagare 8 mila euro di risarcimento danni, più le spese legali.