Torregrotta – È stato votato all’unanimità da tutto il Consiglio Comunale di Torregrotta un emendamento che riguarda il carnevale torrese.

Nel dettaglio i consiglieri di maggioranza Giacomo De Luca, capogruppo, e Martina Previti, hanno proposto di emendare una variazione di bilancio che permette di ricavare soldi da destinare al carnevale. Si tratta di 15.000 euro, ricavati da una mionor spesa in altri capitoli, che potranno essere spesi per manifestazioni culturali, nella fattispecie per il carnevale 2023.

Si tratta di una cifra di tutto rispetto che potrà sicuramente permettere di realizzare una grande manifestazione. E quest’anno l’Amministrazione guidata dal Sindaco Caselli progetta in grande.

L’edizione 2023 sarà quella del centenario dalla nascita di Torregrotta. Un traguardo importante, che andrà festeggiato e onorato in ogni occasione. Ecco quindi che anche nel Carnevale verranno celebrate le 100 candeline. Il Comune dal canto suo metterà a disposizione degli organizzatori questi 15.000 euro che sicuramente gioveranno per rendere unica questa edizione del Carnevale Torrese.

Il voto all’Unanimità di questo emendamento è un segnale forte di coesione, specie in un tema così caro ai torresi come quello del carnevale.