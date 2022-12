Galati Mamertino – E’ stata nominata nel Comune di Galati Mamertino la Commissione di gara per l’affidamento del servizio integrativo di prima infanzia “Spazio Gioco“, progetto che prevede un importo complessivo di 21.351,96 euro.

La Commissione sarà costituita dal Presidente Calogero Emanuele, Dirigente/Responsabile del settore amministrativo, e dai Commissari Arch. Cavolo Giuseppa, Responsabile del settore tecnico – esperto, ed Emanuele Benedetta Lucia, addetta ai servizi – esperto; per l’espletamento di questi incarichi non è previsto alcun compenso aggiuntivo, per i componenti interni di questa Commissione.

Il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente comunale galatese e, pertanto, non necessitando del visto di regolarità contabile e dell’attestazione della copertura finanziaria della spesa, da parte del Responsabile del settore finanziario, diventa ufficialmente esecutivo con la sottoscrizione della nomina della Commissione dello “Spazio Gioco“.

Dovranno essere rispettati gli adempimenti previsti dal Decreto Legislativo 33/2013, con la pubblicazione del seguente atto sul sito del Comune galatese, nella sezione “Amministrazione Trasparente“; è stato reso il parere favorevole di regolarità tecnica del prospetto, in ordine alla legittimità, correttezza e regolarità dell’azione amministrativa.