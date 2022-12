Piantare nuovi alberi per sensibilizzare soprattutto le nuove generazioni. Il Comune di Saponara, in collaborazione con i cittadini e le associazioni Rivivere a Colori Saponara ODV, Associazione Rinascenza, Associazione Rifiuti Zero Sicilia ha eseguito, con successo, nelle quattro frazioni di Cavaliere, Scarcelli, Saponara Marittima, Saponara Centro la piantumazione di nuovi alberi.

E’ stata una bella occasione per mettere a dimora nuove piante, con la collaborazione di tutti e con una bella novità. Questa volta i protagonisti sono stati proprio i bimbi che, accompagnati dai loro genitori, hanno “festeggiato l’albero” e aderito al progetto del servizio civile, offrendo un prezioso aiuto nella messa a dimora di nuove piante nella villa comunale di Saponara. E’ stata una manifestazione particolarmente sentita sia a livello formativo che divulgativo grazie alla collaborazione e al supporto da parte di tutti.

Grande contributo da parte di Manuela Leone, Referente Regionale Zero Waste Italy, che è stata presente a tutti gli eventi che hanno interessato le quattro frazioni presenti sul territorio. I ragazzi del servizio civile Tonino, Cristina, Simona, Samuele e Valeria si sono prodigati in questa iniziativa ambientale, così come l’Assessora alla Pubblica Istruzione, Rosalba Pino, che ha coinvolto i bimbi del servizio civile. Presente anche l’olp dei ragazzi del servizio civile che fanno parte del progetto rivolto ai bambini denominato Marilena Tricomi.

Momenti di gioia per questi bimbi che hanno piantato una “nuova vita”, e condiviso simbolicamente con i genitori le speranze per il futuro. È stato anche posto un paletto per area con una frase significativa di Papa Francesco e sono stati proprio i bimbi a leggerla, per ricordare l’importanza degli alberi per la nostra sopravvivenza.

Altro momento significativo è avvenuto nell’area di Saponara Marittima con la benedizione dell’albero da parte dell’amato Parroco della chiesa di San Domenico, Padre Nino Cavallaro.

Oltre 150 studenti coinvolti e formati, nuovi alberi messi a dimora, sinergia, attività e concretezza di azioni rivolte alla sostenibilità ambientale – dichiara Manuela Leone, Referente Regionale Zero Waste Italy -. Esprimo grande soddisfazione per gli esiti e il valore che il progetto Saponara da Rifiuti a Risorse continua a realizzare. Siamo felici e già proiettati a migliorare ancora questi risultati.

Siamo rimasti molto soddisfatti degli eventi organizzati – dichiarano l’assessora alla Pubblica Istruzione, Rosalba Pino e l’assessore alla tutela del territorio e dell’ ambiente, Nicola Donato – giornate finalizzate a promuovere la sostenibilità ambientale. Sono stati giorni anche tanto intensi e vissuti all’insegna del divertimento con i cittadini, associazioni, studenti e con i ragazzi del servizio civile. Si ringraziano tutti coloro che, con le loro donazioni, hanno contribuito ad arricchire ed a rendere fruibile ad adulti e bambini l’area polifunzionale inaugurata Saponara Marittima in via Galatea.