Torregrotta – Era stato promesso in campagna elettorale ormai più di un anno fa. Adesso questo progetto prende sempre più forma. Parliamo del Cimitero di Torregrotta e del progetto per ampliarlo.

Grazie all’avanzo di amministrazione, approvato nel consuntivo, l’Amministrazione guidata dal Sindaco Nino Caselli ha deciso di investire parte dell’avanzo sul cimitero comunale. Si tratta di un incremento di 1 milione di euro circa che sarà investito proprio per il cimitero. Un avanzo di amministrazione di oltre 800 mila euro, che diventano un milione e rotti con l’impinguamento del capitolo e che serviranno per ampliare in maniera notevole il Campo Santo.

Un progetto ambizioso sul quale l’Amministrazione sta già lavorando. È prevista la costruzione di 500/600 loculi nuovi. Tradotto in termini pratici significa mettere la parola fine, per almeno 15 anni, alle situazioni di difficoltà dettate dalla carenza di loculi disponibili. Quindi niente più loculi costruiti in poco tempo o bare che dovranno essere collocate in obitorio in attesa di ricevere la sistemazione definitiva. Una scommessa fatta in campagna elettorale e che adesso sta per diventare realtà: si tratta infatti di un grosso ampliamento.

È già stato fatto un progetto di massima e anche le indagini geologiche sono state effettuate. Altro passaggio è stato quello di raggiungere un accordo di massima con il proprietario del terreno. Insomma la strada sembra essere già spianata affinchè questo progetto possa partire nel più breve tempo.