Sarà il concerto della band capitanata da Giuliano Sangiorgi l’evento clou del programma delle manifestazioni natalizie presentato oggi a Messina. Il concerto della band salentina è previsto per il 29 dicembre a Piazza Duomo e sarà gratuito.

Il 4 gennaio, sempre a Piazza Duomo, ci sarà anche il cantante messinese vincitore dell’edizione 2019 di Amici Alberto Urso.

Una delle più importanti novità saranno le isole pedonali: da piazza Cairoli si andrà verso il viale San Martino. L’8 dicembre si accenderanno gli alberi di Natale ed avrà inizio una serie di eventi che il sindaco Basile si augura “trascinino piazza Duomo”.

“La nostra città deve essere aperta a tutti. L’8 dicembre ci sarà Tosca che aprirà i nostri concerti. E poi ci saranno artisti di livello importante: il 18 dicembre Matthew Lee, il 29 dicembre i Negramaro, il 4 gennaio Alberto Urso”.

Protagonista della festa di Capodanno in piazza Duomo, il 31 dicembre a partire dalle ore 21, sarà l’Orchestra Italiana di Renzo Arbore.

“Ci saranno i Negramaro – ha evidenziato il sindaco Basile – nome importante che testimonia la nostra voglia di stare insieme, in piazza. Il 31 dicembre c’è la festa di Capodanno con l’Orchestra italiana originale di Renzo Arbore. Lui non ci sarà per motivi di salute ed età. Ma avere la sua Orchestra è una cosa importante. E poi il 4 sempre in piazza Duomo ci sarà Alberto Urso per il primo concerto nella sua città, arriverà direttamente da Toronto dove ora è impegnato”.