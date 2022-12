Barcellona – La città è pronta a scendere in Piazza e per le strade a difesa dell’Ospedale “Cutroni Zodda”. Tante, tantissime le adesioni a difesa del presidio ospedaliero barcellonese, punto di riferimento di un’intero comprensorio.

Nei giorni scorsi l’appello del Sindaco Pinuccio Calabrò che ha parlato della struttura come di “un innocente condannato a morte”. Pesanti sono stati anche i toni utilizzati dai sindaci del Distretto Socio Sanitario D28, presieduto dal primo cittadino di Rodì Milici, Eugenio Aliberti. Accesi i toni utilizzati dal sindaco di Mazzarrà Sant’Andrea, Carmelo Pietrafitta che ha attaccato a testa bassa, evidenziando alcune criticità.

Appuntamento fissato per domattina alle 9,30 in Piazza Duomo. Oltre cinquanta le associazioni culturali, cattoliche, del volontariato solidale, sindacali, Organizzazioni professionali, sportive, delle scuole, tutte protagoniste del benessere sociale che lavorano in preparazione e per la buona riuscita della manifestazione a cui hanno aderito e garantito la loro partecipazione tutti i Sindaci dei comuni del distretto sanitario, che

conta circa ottantamila persone residenti e circa ventimila non residenti prevalentemente turisti nel periodo estivo.

Tutti a rivendicare, con un sobbalzo di rabbia e tanta dignità il diritto alla prevenzione e alla cura della salute, così come l’articolo 32 della Costituzione sancisce. Il tutto mentre il Cutroni Zodda rimane principalmente presidio Covid con un pronto soccorso aperto a orario.