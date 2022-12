Una settimana di eventi per raccontare e ricordare la giovane vittima di mafia ๐—š๐—ฟ๐—ฎ๐˜‡๐—ถ๐—ฒ๐—น๐—น๐—ฎ ๐—–๐—ฎ๐—บ๐—ฝ๐—ฎ๐—ด๐—ป๐—ฎ, rapita a Villafranca Tirrena la sera del 12 Dicembre 1985 e uccisa a colpi di lupara sui Colli San Rizzo, a Forte Campone. รˆ quanto ha pensato l’Associazione ๐—ข๐—ฟ๐—ถ๐˜‡๐˜‡๐—ผ๐—ป๐˜๐—ฒ ๐—–๐—ผ๐—บ๐˜‚๐—ป๐—ฒ per onorare la memoria della diciassettenne la cui vita รจ stata ingiustamente spezzata dalla mafia.

“๐˜Š๐˜ฐ๐˜ฎ๐˜ฆ ๐˜ข๐˜ท๐˜ฆ๐˜ท๐˜ข๐˜ฎ๐˜ฐ ๐˜ข๐˜ฏ๐˜ฏ๐˜ถ๐˜ฏ๐˜ค๐˜ช๐˜ข๐˜ต๐˜ฐ ๐˜ถ๐˜ฏ ๐˜ข๐˜ฏ๐˜ฏ๐˜ฐ ๐˜ง๐˜ข, ๐˜ฑ๐˜ฆ๐˜ณ ๐˜ฏ๐˜ฐ๐˜ช, ๐˜ช๐˜ญ 12 ๐˜ฅ๐˜ช๐˜ค๐˜ฆ๐˜ฎ๐˜ฃ๐˜ณ๐˜ฆ ๐˜ฅ๐˜ช๐˜ท๐˜ฆ๐˜ฏ๐˜ต๐˜ฆ๐˜ณ๐˜ขฬ€ ๐˜ถ๐˜ฏ ๐˜ข๐˜ฑ๐˜ฑ๐˜ถ๐˜ฏ๐˜ต๐˜ข๐˜ฎ๐˜ฆ๐˜ฏ๐˜ต๐˜ฐ ๐˜ง๐˜ช๐˜ด๐˜ด๐˜ฐ ๐˜ค๐˜ฐ๐˜ฏ ๐˜ญ’๐˜๐˜ฎ๐˜ฑ๐˜ฆ๐˜จ๐˜ฏ๐˜ฐ ๐˜ฆ ๐˜ญ๐˜ข ๐˜”๐˜ฆ๐˜ฎ๐˜ฐ๐˜ณ๐˜ช๐˜ข, ๐˜ช๐˜ฏ ๐˜ฐ๐˜ฏ๐˜ฐ๐˜ณ๐˜ฆ ๐˜ฅ๐˜ช ๐˜Ž๐˜ณ๐˜ข๐˜ป๐˜ช๐˜ฆ๐˜ญ๐˜ญ๐˜ข. ๐˜˜๐˜ถ๐˜ฆ๐˜ด๐˜ต’๐˜ข๐˜ฏ๐˜ฏ๐˜ฐ ๐˜ฑ๐˜ฆ๐˜ณ๐˜ฐฬ€ ๐˜ข๐˜ฃ๐˜ฃ๐˜ช๐˜ข๐˜ฎ๐˜ฐ ๐˜ฅ๐˜ฆ๐˜ค๐˜ช๐˜ด๐˜ฐ ๐˜ฅ๐˜ช ๐˜ข๐˜ฏ๐˜ฅ๐˜ข๐˜ณ๐˜ฆ ๐˜ฐ๐˜ญ๐˜ต๐˜ณ๐˜ฆ ๐˜ฐ๐˜ณ๐˜จ๐˜ข๐˜ฏ๐˜ช๐˜ป๐˜ป๐˜ข๐˜ฏ๐˜ฅ๐˜ฐ ๐˜ฆ ๐˜ฑ๐˜ข๐˜ณ๐˜ต๐˜ฆ๐˜ค๐˜ช๐˜ฑ๐˜ข๐˜ฏ๐˜ฅ๐˜ฐ ๐˜ข๐˜ต๐˜ต๐˜ช๐˜ท๐˜ข๐˜ฎ๐˜ฆ๐˜ฏ๐˜ต๐˜ฆ ๐˜ขย ๐˜ฅ๐˜ช๐˜ท๐˜ฆ๐˜ณ๐˜ด๐˜ช ๐˜ฆ๐˜ท๐˜ฆ๐˜ฏ๐˜ต๐˜ช” afferma il Presidente ๐—ฅ๐—ผ๐—ฏ๐—ฒ๐—ฟ๐˜๐—ผ ๐—ฆ๐—ฎ๐—ถ๐—ฎ. “๐˜ˆ๐˜ฃ๐˜ฃ๐˜ช๐˜ข๐˜ฎ๐˜ฐ ๐˜ฐ๐˜ต๐˜ต๐˜ฆ๐˜ฏ๐˜ถ๐˜ต๐˜ฐ ๐˜ถ๐˜ฏ ๐˜ฐ๐˜ต๐˜ต๐˜ช๐˜ฎ๐˜ฐ ๐˜ณ๐˜ช๐˜ด๐˜ถ๐˜ญ๐˜ต๐˜ข๐˜ต๐˜ฐ, ๐˜ค๐˜ฐ๐˜ช๐˜ฏ๐˜ท๐˜ฐ๐˜ญ๐˜จ๐˜ฆ๐˜ฏ๐˜ฅ๐˜ฐ ๐˜ญ๐˜ข ๐˜“๐˜œ๐˜›๐˜Œ, ๐˜ฅ๐˜ช๐˜ท๐˜ฆ๐˜ณ๐˜ด๐˜ช ๐˜๐˜ด๐˜ต๐˜ช๐˜ต๐˜ถ๐˜ต๐˜ช ๐˜Š๐˜ฐ๐˜ฎ๐˜ฑ๐˜ณ๐˜ฆ๐˜ฏ๐˜ด๐˜ช๐˜ท๐˜ช ๐˜ฆ ๐˜ˆ๐˜ฎ๐˜ฎ๐˜ช๐˜ฏ๐˜ช๐˜ด๐˜ต๐˜ณ๐˜ข๐˜ป๐˜ช๐˜ฐ๐˜ฏ๐˜ช ๐˜Š๐˜ฐ๐˜ฎ๐˜ถ๐˜ฏ๐˜ข๐˜ญ๐˜ช. ๐˜š๐˜ช๐˜ข๐˜ฎ๐˜ฐ ๐˜ฎ๐˜ฐ๐˜ญ๐˜ต๐˜ฐ ๐˜ด๐˜ฐ๐˜ฅ๐˜ฅ๐˜ช๐˜ด๐˜ง๐˜ข๐˜ต๐˜ต๐˜ช ๐˜ฅ๐˜ช ๐˜ฆ๐˜ด๐˜ด๐˜ฆ๐˜ณ๐˜ฆ ๐˜ณ๐˜ช๐˜ถ๐˜ด๐˜ค๐˜ช๐˜ต๐˜ช ๐˜ข๐˜ฏ๐˜ค๐˜ฐ๐˜ณ๐˜ข ๐˜ถ๐˜ฏ๐˜ข ๐˜ท๐˜ฐ๐˜ญ๐˜ต๐˜ข ๐˜ข ๐˜ต๐˜ฆ๐˜ฏ๐˜ฆ๐˜ณ๐˜ฆ ๐˜ข๐˜ญ๐˜ต๐˜ข ๐˜ญ’๐˜ข๐˜ต๐˜ต๐˜ฆ๐˜ฏ๐˜ป๐˜ช๐˜ฐ๐˜ฏ๐˜ฆ ๐˜ด๐˜ถ ๐˜ฒ๐˜ถ๐˜ฆ๐˜ด๐˜ต๐˜ฐ ๐˜ค๐˜ข๐˜ด๐˜ฐ ๐˜ค๐˜ฉ๐˜ฆ ๐˜ค๐˜ช ๐˜ณ๐˜ช๐˜จ๐˜ถ๐˜ข๐˜ณ๐˜ฅ๐˜ข ๐˜ต๐˜ถ๐˜ต๐˜ต๐˜ช, ๐˜ฏ๐˜ฆ๐˜ด๐˜ด๐˜ถ๐˜ฏ๐˜ฐ ๐˜ฆ๐˜ด๐˜ค๐˜ญ๐˜ถ๐˜ด๐˜ฐ” sottolinea Saia.

๐—Ÿ๐—ฒ ๐—บ๐—ฎ๐—ป๐—ถ๐—ณ๐—ฒ๐˜€๐˜๐—ฎ๐˜‡๐—ถ๐—ผ๐—ป๐—ถ ๐—ผ๐—ฟ๐—ด๐—ฎ๐—ป๐—ถ๐˜‡๐˜‡๐—ฎ๐˜๐—ฒ ๐—ผ ๐—ฎ ๐—ฐ๐˜‚๐—ถ ๐—ฝ๐—ฎ๐—ฟ๐˜๐—ฒ๐—ฐ๐—ถ๐—ฝ๐—ฒ๐—ฟ๐—ฎฬ€ ๐—น๐—ฎ ๐—ป๐—ผ๐˜€๐˜๐—ฟ๐—ฎ ๐—”๐˜€๐˜€๐—ผ๐—ฐ๐—ถ๐—ฎ๐˜‡๐—ถ๐—ผ๐—ป๐—ฒ ๐—ถ๐—ป๐—ถ๐˜‡๐—ถ๐—ฒ๐—ฟ๐—ฎ๐—ป๐—ป๐—ผ ๐—ถ๐—น ๐Ÿณ ๐——๐—ถ๐—ฐ๐—ฒ๐—บ๐—ฏ๐—ฟ๐—ฒ ๐—ฝ๐—ฒ๐—ฟ ๐—ฐ๐—ผ๐—ป๐—ฐ๐—น๐˜‚๐—ฑ๐—ฒ๐—ฟ๐˜€๐—ถ ๐—ถ๐—น ๐Ÿญ๐Ÿฐ.

Questi gli appuntamenti:

๐Ÿณ ๐——๐—ถ๐—ฐ๐—ฒ๐—บ๐—ฏ๐—ฟ๐—ฒ – ๐—ข๐—ฟ๐—ฒ ๐Ÿญ๐Ÿณ,๐Ÿฌ๐Ÿฌ – ๐—ฉ๐—ถ๐—น๐—น๐—ฎ๐—ณ๐—ฟ๐—ฎ๐—ป๐—ฐ๐—ฎ ๐—ง๐—ถ๐—ฟ๐—ฟ๐—ฒ๐—ป๐—ฎ

La LUTE di Villafranca Tirrena, in collaborazione con l’Associazione Orizzonte Comune, organizza presso il Centro Diurno Anziani di Villafranca Tirrena, la proiezione del monologo teatrale “Al Posto Giusto”. A conclusione dibattito. L’evento รจ aperto al pubblico.

๐Ÿต ๐——๐—ถ๐—ฐ๐—ฒ๐—บ๐—ฏ๐—ฟ๐—ฒ – ๐—ข๐—ฟ๐—ฒ ๐Ÿญ๐Ÿณ.๐Ÿฏ๐Ÿฌ – ๐—ฅ๐—ผ๐—บ๐—ฒ๐˜๐˜๐—ฎ

L’Associazione Orizzonte Comune organizza presso la Sala della Legalitร di Rometta, l’evento “Graziella vive: dove non arriva la Giustizia, arrivi la Memoria”, con la proiezione del monologo teatrale “Al Posto Giusto”ย e un dibattito pubblico, alla presenza della famiglia Campagna e con gli interventi del dott. Marcello Minasi (giร sostituito procuratore generale di Messina), Tiziana Tracuzzi (co-referente regionale di Libera Sicilia) e l’avv. Nicola Merlino (sindaco di Rometta). L’evento ha il patrocinio gratuito del Comune di Rometta.

๐Ÿญ๐Ÿฎ ๐——๐—ถ๐—ฐ๐—ฒ๐—บ๐—ฏ๐—ฟ๐—ฒ – ๐—ข๐—ฟ๐—ฒ ๐Ÿต.๐Ÿฏ๐Ÿฌ – ๐—ฃ๐—ฎ๐—ฐ๐—ฒ ๐—ฑ๐—ฒ๐—น ๐— ๐—ฒ๐—น๐—ฎ

Il Comune di Pace del Mela, in collaborazione con gli Istituti Comprensivi di Pace del Mela e di Saponara, e con l’Associazione Orizzonte Comune organizza “Dove non arriva la Giustizia, arrivi la Memoria”: messa in scena del monologo teatrale “Al Posto Giusto” e dibattito con gli interventi di Giuseppe Lumia (giร Presidente della Commissione Parlamentare Antimafia) e di Tiziana Tracuzzi (co-referente regionale di Libera Sicilia), presso il teatro “Auditorium di Pace del Mela”. L’evento ha il patrocinio gratuito del Comune di Pace del Mela. (Evento riservato agli studenti degli Istituti Comprensivi di Pace del Mela, di Saponara-Rometta-Spadafora e dell’IPSIA “G. Ferraris”).

๐Ÿญ๐Ÿฐ ๐——๐—ถ๐—ฐ๐—ฒ๐—บ๐—ฏ๐—ฟ๐—ฒ – ๐—ข๐—ฟ๐—ฒ ๐Ÿต,๐Ÿฌ๐Ÿฌ – ๐— ๐—ถ๐—น๐—ฎ๐˜‡๐˜‡๐—ผ

L’I.I.S. “G.B. Impallomeni”, presso l’Auditorium dell’Istituto, organizza “In memoria di Graziella Campagna” con la messa in scena, a cura di Orizzonte Comune, di “Al Posto Giusto”, monologo teatrale sulla vita di Graziella Campagna.