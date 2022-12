L’onorevole Calogero Leanza ha chiesto e ottenuto l’inserimento nell’ordine del giorno della prossima seduta della commissione Sanità dell’Ars, della questione riguardante il ripristino dei medici di medicina generale e dei pediatri a San Teodoro e Cesarò (Messina).

“È un punto importante – spiega il parlamentare regionale del Pd – perché in quell’occasione porremo il problema direttamente al nuovo assessore regionale alla Salute, che sarà presente per le dichiarazioni programmatiche”.

“La situazione va affrontata senza ulteriori perdite di tempo – prosegue -, la mancanza di medici nelle zone più disagiate è motivo di difficoltà per gli abitanti di quelle aree, che sono privati di servizi essenziali e di assistenza per la loro salute. Non si può più attendere”.