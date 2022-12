E’ di due morti e tre feriti il tragico bilancio di un incidente stradale avvenuto ieri sera ad Agrigento, all’ingresso del Villaggio Mosé, nei pressi della Chiesa di Santa Rosa. Tre le auto che si sono scontrate frontalmente per cause in corso di accertamento.

Si tratta di una Bmw, una Mercedes e una Volkswagen Lupo. Sono deceduti Salvatore Lentini, 54 anni che era alla guida della Bmw e Calogera Paino, 74 anni, passeggera della Mercedes condotta da un 75enne rimasto gravemente ferito e trasportato in codice rosso in ospedale. Le sue condizioni sono critiche.

Ferita lievemente la 51enne alla guida della Volkswagen Lupo. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri e tre squadre di Vigili del Fuoco. FOTO: ARCHIVIO