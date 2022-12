Chiara Ferragni è tornata a Palermo per lanciare la sua nuova linea make up. Ospite a Villa Igiea, l’influencer più amata dagli italiani ha tenuto un evento nella profumeria di Via Principe di Belmonte.

E lo staff della struttura ricettiva non le ha fatto mancare attenzioni. Intanto cannoli mignon con cialda croccante, ricotta fresca e granella di pistacchio. Un dolce al quale Chiara non riesce a resistere, al punto che non ha esitato e definirlo sui suoi canali social: “il mio dolce preferito di sempre”.

Poi, prima dell’evento in profumeria, ecco una folla di fans, provenienti da tutta la Sicilia, ad attenderla e a scandire il suo nome, sperando di vederla. L’evento è stato riservato solo a 60 fans che hanno acquistato uno dei prodotti della nuova linea per un importo minimo di 50 euro, trovando poi il biglietto “gratta e vinci” fortunato che consentiva l’accesso. Ma Chiara ha comunque salutato tutti i suoi fans che, sotto la piogge, l’hanno acclamata quando si è affacciata da una finestra. Poi, con i fans che hanno avuto accesso all’evento esclusivo, selfie e autografi.