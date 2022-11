Messina – Ancora un capitombolo per il Messina che spreca tanto e finisce per uscire sconfitto dallo Stadio Zaccheria di Foggia.

A niente è servita l’impresa di Lewandowski, capace di neutralizzare un rigore dei padroni di casa che, comunque, sono riusciti ad avere la meglio. I giallorossi esercitano un buon possesso palla nel primo tempo, suscitando il malcontento dei tifosi pugliesi nei confronti della loro squadra, all’indirizzo della quale rivolgono qualche fischio. Un primo tempo che, tutto sommato, scorre via senza particolari sussulti con timidi tentativi da una parte e dall’altra che non riescono davvero a impensierire i rispettivi estremi difensori.

Nella ripresa Lewandowski è subito miracoloso in uscita su Peschetola. Sugli sviluppi del successivo calcio d’angola, Ferrini trattiene Vuthaj e provoca un calcio di rigore per i rossoneri. Petermann si vede però intercettare il tiro dal dischetto dall’ottimo portiere peloritano. Il Foggia colpisce un palo al 70’ con Ogunseye. Il Messina si rifugia in angolo. Sugli sviluppi conseguenti, Petermann svetta di testa e realizza con il pallone che accarezza il palo interno e finisce in fondo alla rete. I pugliesi prendono campo, ma il Messina prova una reazione rabbiosa. In pieno recupero, Fofana conclude a botta sicura, ma trova la respinta della difesa.

Per il Messina si concretizza così l’ottava sconfitta in altrettante gare lontano dal “Franco Scoglio”. FOTO: SITO UFFICIALE ACRMESSINA1900.it