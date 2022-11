Incidente lungo il viale della libertà poco dopo le 17:30 di questo pomeriggio.

Tre i feriti. Per cause in corso di accertamento, una Ford Fiesta ha invaso in maniera perpendicolare la carreggiata che corre lungo l’importante viale della litoranea messinese posizionandosi di traverso.

Inevitabili i problemi alla circolazione che è rimasta paralizzata, in attesa che sul posto arrivassero le pattuglie della Polizia Municipale per rimuovere la vettura e constatare la dinamica dell’incidente