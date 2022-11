San Pier Niceto – Un immediato sopralluogo nella zona IRSAP dell’asse viario della zona industriale per valutare le condizioni del manto stradale e trovare una soluzione. Sono state queste le rassicurazioni date oggi all’on. Matteo Sciotto, che ha incontrato l’Assessore alle Attività Produttive, Dott. Edy Tamajo, ed il Direttore dell’Irsap, Dott. Collura. I due hanno anche spiegato a Sciotto i motivi della sospensione dei lavori di rifacimento del manto stradale.

L’on. di Sicilia Vera, nonché Sindaco di Santa Lucia del Mela Matteo Sciotto aveva presentato ieri una interrogazione a riguardo. Oggi ha incontrato l’Assessore alle Attività Produttive, Dott. Edy Tamajo, ed il Direttore dell’Irsap, Dott. Collura, per sollecitare il ripristino dell’asse viario dell’agglomerato industriale nel territorio di San Pier Niceto. Dall’incontro è emerso che i lavori di pavimentazione sono stati sospesi per consentire altri lavori. Nello specifico è prevista la posa di una grossa tubazione. Il Direttore ha comunque rassicurato Sciotto sul fatto che si valuteranno delle soluzioni tampone sul tratto ricadente nel territorio di San Pier Niceto, in attesa della conclusione dei lavori di posa di questo tubo e quindi dell’inizio dei lavori defnitivi.

“Ho appreso -ha dichiarato l’on. Sciotto- che i lavori di pavimentazione del tratto di strada in questione sono in atto sospesi per consentire al Commissario straordinario della depurazione di posare, interrata, una grossa tubazione proprio sul tratto di strada ancora ammalorato.

La pavimentazione sarà quindi ripristinata dall’IRSAP una volta ultimati i suddetti lavori di posa. Nelle more, il Direttore ha dato disposizioni di un immediato sopralluogo per valutate soluzioni tampone. Speriamo in una pronta risoluzione.”

Al momento è ancora in vigore l’ordinanza emessa dal Sindaco di San Pier Niceto Domenico Nastasi con la quale è stata disposta la chiusura.