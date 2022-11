Vantaggi per le imprese che contrastano il caporalato. Parte dalla Prefettura di Messina la lotta alle forme di sfruttamento dei lavoratori nel settore grazie a Relaq, la rete di lavoro agricolo di qualità Messina passa dall’assistenza alle imprese.

Circa 13 mila gli addetti del settore nella provincia di Messina. Altrettanto alti i casi di sfruttamento e lavoro nero. Da qui la necessità di fare rete che ha visto Inps e Prefettura riunire attorno ad un tavolo i vari attori per stimolare le aziende a mettere in regola i dipendenti. In cambio di condizioni di lavoro migliori ci saranno vantaggi amministrativi, a cominciare dall’assistenza Inps e Inail dedicata che porterà queste aziende ad ottenere una vera e propria certificazione di qualità.

Per agevolare questo percorso il prefetto Cosima Di Stani ha indicato agli operatori la realizzazione di una cabina di regia stabile in grado di monitorare sia i flussi dei contributi dedicati all’agricoltura e di effettuare un monitoraggio delle condizioni di lavoro delle aziende.