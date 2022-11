Capri Leone – Va avanti nel Comune di Capri Leone il progetto “Tutti Inclusi“, promossa dall’Unione dei Comuni Paesi dei Nebrodi (formata anche dai Comuni di San Salvatore di Fitalia e San Marco d’Alunzio), con le pareti del Palazzo Municipale che sono state dipinte dal giovane Francesco.

Ci sono anche altri ragazzi coinvolti, come Cristopher, che sta lavorando a un altro progetto inclusivo. “Come Amministrazione Comunale vogliamo mettere tutte le persone al centro del bene comune – dichiarano gli amministratori -. Per noi nessuno deve restare escluso; ciascuno è importante, con le sue abilità e unicità. Tutti ugualmente partecipi, per favorire lo sviluppo della nostra comunità”.

Il progetto “Tutti Inclusi” vede impegnati in attività di pubblica utilità 18 lavoratori con disabilità, nei 3 Comuni dell’Unione Paesi dei Nebrodi. Ciascuno dei lavoratori è stato assegnato agli Uffici dei 3 Comuni, per svolgere mansioni di cura del verde pubblico, di servizi scolastici, di piccola manutenzione, di segreteria, di cura delle attività museali.