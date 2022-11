San Marco d’Alunzio – L’Amministrazione Comunale di San Marco d’Alunzio, in collaborazione col Distretto socio-sanitario n. 31, rende noto il Bonus Caregiver, un contributo una tantum per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza dei familiari di soggetti, affetti da disabilità grave e gravissima per gli anni 2018, 2019 e 2020.

La misura del bonus viene destinata a: disabili gravissimi, riconosciuti ai sensi dell’art. 3 del DM del 26 Settembre 2016; disabilità gravi, riconosciute ai sensi dell’art. 3, comma 3 della Legge 104/92; il termine ultimo per la presentazione dell’istanza sarà entro le ore 12:00 del 16 Dicembre 2022.

La richiesta può essere presentata da tutti i caregivers dei disabili gravi e gravissimi, residenti nei Comuni inseriti nel Distretto socio-sanitario n. 31 (Comune capofila quello di Sant’Agata di Militello), in possesso dei seguenti requisiti: residenza del disabile in uno dei Comuni del Distretto; cittadinanza italiana, di uno dei paesi comunitari o non appartenenti alla UE, in possesso di regolare permesso di soggiorno; maggiore età e condizioni di autosufficienza; consenso della persona assistita, di un suo amministratore di sostegno, di un suo tutore o curatore; l’aver svolto il ruolo di caregiver per il disabile negli anni 2018, 2019 e 2020.

Il contributo una tantum verrà erogato nei limiti delle risorse stanziate ed indicate nel Bilancio Regionale, sulla base del numero di istanze richieste sia per i caregivers dei soggetti disabili gravi sia per quelli dei soggetti disabili gravissimi, nella misura rispettivamente del 65% e del 35%.