C’è una richiesta di archiviazione per due degli indagati nell’inchiesta sulla morte di Salvatore Ada, l’operaio 55enne che ha perso la vita il 12 ottobre 2021 nell’incidente avvenuto al magazzino di stoccaggio dei cantieri del viadotto Ritiro.

Il pm Francesco Lo Gerfo ha depositato una richiesta di archiviazione all’ufficio gip per l’imprenditore Paolo Toto e la società Toto Costruzioni Generali spa. L’inchiesta vede però iscritti nel registro degli indagati vede anche l’ingegnere Dan Alpern e il geometra Natale Bommara, rispettivamente direttore e responsabile del cantiere. Per questi ultimi il processo dovrebbe quindi proseguire.

Salvatore Ada morì schiacciato da un New Jersey in cemento. Era sindacalista della UIL, che in occasione del primo anniversario della morte del collega ha chiesto che il viadotto Ritiro prenda il suo nome