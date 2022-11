Sicilia – Una delegazione dell’ANCI Sicilia ha incontrato Martedì 29 Novembre il Presidente dell’ARS (Assemblea Regionale Siciliana) Gaetano Galvagno (nella foto con il Presidente della Regione Renato Schifani), per discutere delle criticità finanziarie e organizzative che stanno attraversando i Comuni siciliani.

L’incontro è stato chiesto fortemente dall’Associazione dei Comuni siciliani in modo da avviare un confronto che, partendo dalle difficoltà degli enti comunali, possa individuare le modalità di confronto tra l’Assemblea Regionale Siciliana e gli enti locali dell’isola.

“Ringraziamo il Presidente Galvagno – precisano Leoluca Orlando e Mario Emanuele Alvano, rispettivamente Presidente e Segretario Generale dell’ANCI Sicilia – per la sollecitudine, con cui ha accolto la nostra richiesta di incontro. Siamo sicuri che una proficua collaborazione istituzionale aiuterà il sistema delle autonomie locali a valorizzare il ruolo centrale, che da sempre riveste in tutti i processi legislativi e amministrativi della Regione Siciliana“.

“Il percorso che vorremmo intraprendere con l’ANCI sarà di assoluta collaborazione – ha dichiarato il Presidente Galvagno -. Gli ultimi tre anni della scorsa legislatura sono stati caratterizzati dall’emergenza sanitaria da Coronavirus, che non hanno permesso il dialogo auspicato. Adesso più che mai è nostro intento coinvolgere l’ANCI e tutte le categorie, per portare avanti le migliori soluzioni possibili e che siano soprattutto condivise. E’ arrivato il momento di cambiare registro con questa sinergia, che si rivelerà certamente proficua per i Comuni e, di riflesso, per i cittadini siciliani”.

Durante l’incontro è stata evidenziata l’importanza di istituire in Sicilia il Consiglio delle autonomie locali, coinvolgendo da subito i Comuni affinché possano dare attuazione alle leggi, approvate dal Parlamento Regionale. Si è fatto riferimento all’importanza di un quadro normativo che fornisca, nel tempo, certezze finanziarie agli enti locali e sappia dare dignità istituzionale ai Sindaci e agli amministratori che oggi subiscono, rispetto al resto d’Italia, pesanti discriminazioni.

Hanno preso parte all’incontro con il Presidente ARS Galvagno, oltre a Leoluca Orlando e Mario Emanuele Alvano, i Vice-Presidenti dell’ANCI Sicilia Paolo Amenta, Antonio Rini, Luca Cannata e Giulio Tantillo, il Sindaco di Palermo Roberto Lagalla, il Sindaco di Messina Federico Basile e il Sindaco di Contessa Entellina Leonardo Spera.