Ha sparato al cardiologo perché voleva il certificato per poter rinnovare la parente. Al diniego del professionista lo ha ucciso. Per Adriano Vetro, collaboratore scolastico di 47 anni, la sua auto era fondamentale e quello di non poterla più guidare era diventato un pensiero ossessionante. Ma i suoi problemi cardiaci non gli consentivano di potersi mettere alla guida. E così, nel primo pomeriggio di ieri, ha sfogato la sua ira contro il cardiologo Gaetano Alaimo, 65 anni.

LA TRAGEDIA

Il professionista era molto amato e stimato a Favara per le sue doti professionali e soprattutto umane. E’ stato ucciso mentre gli altri pazienti erano in attesa dell’apertura dello studio medico di Via Bassanesi e i segretari prendevano nota dei nomi per le visite. Vetro non aveva un appuntamento. E’ entrato con una pistola calibro 7,65 e ha sparato un solo colpo di pistola alle spalle al medico che è caduto in una pozza di sangue mentre il suo assassino si allontanava. L’arma verrà inviata al Ris di Messina per tutti gli accertamenti.

FUGA BREVISSIMA

I Carabinieri lo hanno raggiunto subito. Era nella sua casa di campagna, dove risiede con i genitori. Aveva ancora l’arma del delitto. In caserma ha confessato tutto e chiarito cosa lo ha spinto all’assurdo gesto. E’ scattato il fermo con le pesanti accuse di omicidio premeditato e porto abusivo di arma da fuoco. L’uomo adesso si trova nel carcere di Agrigento. Il suo legale difensore avrebbe fatto sapere che il bidello era in terapia psichiatrica da anni.