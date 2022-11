Una ragazza di 19 anni di Catania ha evitato che la madre venisse presa a coltellate dal padre. La giovane si è avvinghiata alle spalle dell’uomo, armato di un lungo coltello. Ha riportato ferite alle mani, ma ha garantito la fuga alla mamma, al fratello ed alla sorella più piccoli.

Quindi la chiamata ai Carabinieri che hanno arrestato il padre, un 38enne. I fatti si sono verificata a Catania. L’uomo deve rispondere adesso di atti persecutori ed estorsione e si trova ai domiciliari. Tra marito e moglie è in corso una separazione, poiché la donna – a quanto pare – non tollerava più la dipendenza dagli stupefacenti e le condotte vessatorie da parte dell’uomo. Situazione aggravata dopo che lo stesso era andato a vivere a casa della madre dopo avere lasciato un centro per le tossicodipendenze.

La moglie lo aveva fatto entrare in casa poiché stava disturbando i vicini con i suoi schiamazzi. Una volta in casa, il 38enne l’ha aggredita, pretendendo la somma di 500 euro. Poi l’ha minacciata di morte con un grosso coltello e un paio di forbici, minacciando anche di utilizzare l’acido. L’eroico intervento della figlia diciannovenne ha salvato la madre. FOTO: ARCHIVIO