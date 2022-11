Celebrata nei giorni scorsi al Tribunale di Spalato la prima udienza del processo che vede imputati armatore e comandante dell’imbarcazione “Atlantia” teatro della tragedia nella quale, il 13 agosto 2019, perse la vita il manager santagatese Eugenio Vinci, 57 anni, vittima delle esalazioni tossiche sprigionate da un generatore alimentato a benzina.

Alla sbarra due cittadini croati: il 26 enne Zoran Bauk, proprietario dell’Atlantia, ed il 30enne Jerko Marasovic, comandante dell’imbarcazione presa a noleggio dal gruppo partito da Sant’Agata Militello, tra cui anche il sindaco Bruno Mancuso con la moglie, per trascorrere alcuni giorni di vacanza.

Oltre allo sfortunato 57enne Eugenio Vinci, che fu trovato privo di vita nel bagno della propria cabina, gravi conseguenze da avvelenamento da monossido di carbonio furono riportate anche dagli altri passeggeri, la moglie del manager e due bambini, costretti al ricovero in terapia intensiva e fortunatamente ripresisi dall’indicente, e gli altri amici che erano a bordo e rimasero intossicati.

La contestazione formulata ai due imputati, che hanno dichiarato in aula la propria non colpevolezza, è di attentato alla vita ed alla salute dei passeggeri riguarda l’aver installato, pochi giorni prima della partenza, un generatore alimentato a benzina all’interno della sala macchine del caicco Atlantia, ignorando le prescrizioni che imponevano l’utilizzo del motore esclusivamente all’esterno, proprio per via delle emissioni dei gas di scarico che, secondo le perizie agli atti del processo, causarono la morte di Vinci e la grave intossicazione per gli altri passeggeri, salvati dai soccorsi tempestivi la mattina del 13 agosto.

A rappresentare le parti offese gli agli avvocati Massimiliano Fabio, Giuseppe e Salvatore Mancuso. Prossima udienza il 19 gennaio per l’escussione di alcuni testimoni presenti a bordo e di uno dei medici legali che ha redatto le perizie.