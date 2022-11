Buone notizie per gli appassionati e gli amanti della lettura. È la stessa Amministrazione comunale di Brolo ad informare i lettori della Biblioteca Comunale che, grazie ad un contributo del MIBACT (Ministero per i beni e le Attività Culturali e per il Turismo) è stato acquistato un importante numero di libri.

Viene così arricchito un catalogo già aggiornato tale da permettere a tutti gli utenti grandi e piccini una piacevole esperienza di letture relative alle ultime novità.

Sono stati acquistati libri di narrativa tutti edizione 2022, collane siciliane, nonché testi per bambini e libri scritti da noti giornalisti Italiani.

L’Assessore al ramo dott. Cono Condipodero ha dichiarato che “I testi acquistati per la nostra biblioteca sono stati selezionati minuziosamente, all’esito di un approfondito confronto con istituzioni e singoli cittadini, giovani e meno giovani, sulle loro esigenze e passioni per la lettura”.

Il neo assessore brolese continua con i ringraziamenti al “personale della biblioteca per la competenza e la disponibilità, sempre pronto a collaborare per il miglioramento e l’innovazione del servizio. Invito quindi tutti i cittadini a visitare la biblioteca comunale e immergersi nella lettura”.

Condipodero chiude cona nota citazione: “Ci sono due motivi per leggere un libro il primo è che puoi godertelo; l’altro è che puoi vantarti di averlo letto.” (Bertrand Russel).