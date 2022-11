Il Madonie Geopark è il primo Geoparco Europeo ad aprire un canale direttamente in lingua cinese attraverso la piattaforma WeChat, maggiore social media cinese con circa un miliardo e mezzo di utenti.

Uno strumento fondamentale che ha l’obiettivo di incrementare il turismo cinese e non solo. “Questo progetto – spiega il presidente dott. Angelo Merlino – rappresenta un progetto ambizioso di promozione dei nostri territori in Asia, per dare la possibilità non solo di conoscere le nostre bellezze naturalistiche, gastronomiche, artistiche, ma anche di aprile a nuove possibilità di sviluppo turistico delle nostre aree”.

“Questo è un progetto a lungo termine- prosegue il presidente Merlino- , che si aggiunge alle attività già realizzate di implementazione della cartellonistica e realizzazione di appositi video sottotitolati in lingua cinese. Un’ iniziativa che ci rende particolarmente orgogliosi poiché siamo il primo Geopark Europeo ad attivare un account, allargando sempre più le nostre referenze internazionali. Con Wechat racconteremo la storia del paesaggio e della forma del territorio madonita a un pubblico sempre più ampio e ci consentirà di promuovere il turismo sostenibile, trasmettendo la conoscenza del Madonie Geopark in una lingua nativa di 1,4 miliardi. Per fare questo il Parco delle Madonie utilizzerà la nuova tecnologia Finlandese Magmatao per accedere ai social media Cinesi“.

“WeChat è la piattaforma ideale per i Geoparchi- conclude Merlino- che vogliono guardare al grande mercato turistico cinese dove l’interesse per la visita di siti culturali o storici è aumentato dal 39% al 44%. Cifre enormi che non possono lasciare indifferenti siti unici e straordinari come il Parco delle Madonie. “Ecco il