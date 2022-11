Mirto – Erica Terranova è stata nominata come nuovo Revisore dei Conti del Comune di Mirto per il triennio 2022/2025, tramite un sorteggio effettuato ieri sera durante un Consiglio Comunale, convocato in Sessione straordinaria.

Sono stati sorteggiati in totale 10 nominativi, che prenderanno il posto del neo-Revisore dei Conti in ordine di uscita, in caso di rinuncia al suo incarico; nel corso dell’Adunanza Consiliare è stato anche stabilito il compenso spettante al Revisore, secondo le norme di legge.

Il Consiglio Comunale mirtese ha anche approvato il riconoscimento di 3 spese e di 2 Debiti fuori Bilancio, e la variazione al Bilancio di previsione finanziario 2022/2024. Le spese riguardano i lavori di somma urgenza per la stasatura di un pozzetto fognario ubicato in Contrada Coci, per una cifra di 732 euro Iva compresa, i lavori di natura edile, sempre in Contrada Coci, per una somma di 1.331 euro, e gli interventi di somma urgenza per il ripristino di un pozzetto fognario occluso in Contrada San Tommaso, per un importo complessivo di 2.989 euro. Le 3 spese sono state attuate, stante l’urgenza e la necessità di assicurare situazioni igienico-sanitarie ottimali e, quindi, di scongiurare pericoli per la collettività.

I 2 Debiti fuori Bilancio, applicati con 7 voti favorevoli e 2 astenuti (i 2 componenti del gruppo di minoranza), si riferiscono al pagamento di contenziosi. Il primo Debito ammonta a 45.816,62 euro, da pagare all’Arch. Santamaria, dopo una sentenza del Tribunale di Patti; la somma complessiva viene così suddivisa: 31.656,79 euro per sorte capitale liquidata in sentenza, 8.844,74 euro per interessi legali dal 7 Agosto 2003 al 16 Marzo 2022, e 5.315,09 euro per spese, competenze ed accessori liquidati in sentenza. Il secondo Debito, invece, è rivolto alla Ditta Randazzo Energy Team SRL, per una cifra di 46.865,29 euro, riguardante i lavori di efficientamento energetico (impianto fotovoltaico) nella Scuola materna ed elementare, da pagare in seguito a un Decreto Ingiuntivo del Tribunale di Patti datato 28 Marzo 2022.

La variazione di Bilancio è stata illustrata dalla Rag. Anna Maria Schillirò, la quale ha sottolineato che è stata presentata per l’inserimento di alcuni finanziamenti, tra cui la progettazione del Piano Regolatore per 37.500 euro e un finanziamento che riguarda il consolidamento del cimitero seconda tranche. Per il consolidamento del cimitero è stato previsto un milione di euro per la strada e la piazzetta antistante, e già è stata inviata il 20% della somma.