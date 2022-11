Per più di dieci anni, la dolce Bianchina ha fatto parte della vita di Mazara del Vallo. Viveva in pieno centro storico, tra piazza della Repubblica, piazza Plebiscito e i luoghi comunali. Tutti la conoscevano. La incontravi davanti ai pub e ai ristoranti che le garantivano un pasto. La trovavi anche in chiesa, alle processioni, dietro le guide turistiche.

Bianchina era orma una mascotte, un’icona, un’istituzione. L’Enpa di Mazara del Vallo ha dato la notizia con profonda tristezza. La cagnolina è morta dopo qualche giorno dall’amputazione dell’arto. Ha avuto un crollo e a nulla sono servite le cure immediate. Pare che uno stato tumorale non le abbia lasciato scampo. “Sarai sempre nei nostri cuori – scrive l’Associazione – e ci piace ricordarti nei momenti in cui seguivi i turisti nelle loro visite guidate, quando te ne andavi a teatro accomodandoti in prima fila a sentire i concerti e tutte le tue scorribande per le vie della città padrona del mondo… Vola alto anima bella, vola libera come il vento…”.

Di Bianchina ha parlato anche l’Assessore Gianfranco Casale: “Una intera città è affranta per la morte di #Bianchina, la cagnolina che per tanti anni ha riempito di gioia i cittadini e i turisti che frequentavano il centro storico. Bianchina era sempre presente: nelle piazze, nei pub, davanti ai ristoranti che le riservavano un pasto, in chiesa, durante le sedute di Consiglio Comunale, dietro alle processioni, a seguito delle guide turistiche. Era diventata un simbolo dell’amore dei mazaresi verso gli animali… era proprio il cane di tutti i mazaresi. Per questo motivo oggi proporrò al Sindaco e a tutta la Giunta Comunale di dedicare il Rifugio Sanitario a lei: la casa dei cani randagi mazaresi a colei che negli anni è diventata a buon titolo la loro regina. Un segnale importante per una Mazara sempre più pet-friendly”.