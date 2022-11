Anche per la giornata di domani il Dipartimento Regionale della Protezione Civile Siciliana ha diramato un avviso di allerta meteo arancione per il messinese tirrenico e ionico e per il palermitano. Allerta gialla su tutto il resto dell’isola.

Sono previste precipitazioni da sparse a diffuse, a carattere di rovescio o temporale, su Sicilia centro- orientale tirrenica, con apporti al suolo moderati; sparse, a carattere di rovescio o temporale, su zone centro-orientali, con cumulate localmente moderate; da isolate a sparse, a carattere di rovescio o temporale, su restanti zone, con cumulate generalmente deboli. Isole Eolie: molto nuvoloso con precipitazioni a carattere temporalesco

Scende la quota neve, prevista al di sopra dei 1200-1400 m sui rilievi, con apporti al suolo moderati. Senza variazioni di rilievo le temperature. Venti forti dai quadranti settentrionali. Per quanto riguarda i mari, da molto mossi ad agitati lo Stretto di Sicilia e lo Ionio; molto mossi i restanti bacini occidentali.